Более 27 млн детей получили предусмотренные указом президента выплаты – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России более 27 миллионов детей получили выплаты, которые были предусмотрены указом Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"В настоящее время выплаты осуществлены на 27,47 миллиона детей, перечислено 274,7 миллиарда рублей, то есть почти все дети, на которых закладывались данные средства, получили выплату. Родители 99% детей до 16 лет получили выплаты", – рассказали в министерстве.

Весной российский лидер предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. С 1 июля началась вторая выплата в размере 10 тысяч рублей всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что главная цель правительства РФ – обеспечить и повысить качество жизни всех граждан. По его словам, такая цель была сформирована на основе ключевых задач и ориентиров, которые обозначил президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Мишустин отметил, что в основу работы кабинета министров легли пять базовых ценностей – выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы.

