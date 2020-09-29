Более 27 млн детей получили предусмотренные указом президента выплаты – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России более 27 миллионов детей получили выплаты, которые были предусмотрены указом Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
"В настоящее время выплаты осуществлены на 27,47 миллиона детей, перечислено 274,7 миллиарда рублей, то есть почти все дети, на которых закладывались данные средства, получили выплату. Родители 99% детей до 16 лет получили выплаты", – рассказали в министерстве.
Весной российский лидер предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. С 1 июля началась вторая выплата в размере 10 тысяч рублей всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что главная цель правительства РФ – обеспечить и повысить качество жизни всех граждан. По его словам, такая цель была сформирована на основе ключевых задач и ориентиров, которые обозначил президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Мишустин отметил, что в основу работы кабинета министров легли пять базовых ценностей – выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: