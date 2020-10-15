Жители Подмосковья теперь могут оформить места для захоронения онлайн

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В Подмосковье появилась возможность подачи заявления на предоставление места захоронения через портал госуслуг.

Как сообщили в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области, регистрацию надгробия и установку ограждения вокруг могилы также можно оформить дистанционно. Готовый документ по данным вопросам можно получить в МФЦ.

В ведомстве отметили, что онлайн-услугой предоставления места захоронения можно воспользоваться в Егорьевске, Красногорске, Дмитрове, Люберцах, Одинцове, Солнечногорске, Воскресенске и Истре.

"В дальнейшем услуга появится и в других округах Московской области", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Рымара.

Ранее в подмосковном Минздраве запустили сайт о вакцинации населения против гриппа. На данном портале можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы по получению прививки.