Жители Подмосковья теперь могут оформить места для захоронения онлайн

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В Подмосковье появилась возможность подачи заявления на предоставление места захоронения через портал госуслуг.
Как сообщили в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области, регистрацию надгробия и установку ограждения вокруг могилы также можно оформить дистанционно. Готовый документ по данным вопросам можно получить в МФЦ.
В ведомстве отметили, что онлайн-услугой предоставления места захоронения можно воспользоваться в Егорьевске, Красногорске, Дмитрове, Люберцах, Одинцове, Солнечногорске, Воскресенске и Истре.
"В дальнейшем услуга появится и в других округах Московской области", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Рымара.
Ранее в подмосковном Минздраве запустили сайт о вакцинации населения против гриппа. На данном портале можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы по получению прививки.
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