Волонтеры доставят продукты и лекарства нуждающимся жителям Подмосковья

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Московской области заработал Оперативный штаб волонтеров #МыРядом, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Добровольцы окажут помощь нуждающимся жителям региона. В частности, они готовы доставить лекарства и продукты и оказать психологическую поддержку. Также волонтеры помогут в решении мелких бытовых вопросов.

Чтобы обратиться за помощью к добровольцам #МыРядом, необходимо зайти на сайт штаб.волонтермо.рф. Кроме того, жители Подмосковья также могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (800) 201-91-21.

Ранее стало известно, что с 28 сентября волонтеры Москвы снова присоединились к акции по поддержке столичных жителей, которые должны соблюдать домашний режим. Сообщалось, что участниками акции стали более 200 горожан.