В РФ впервые выпустили руководство по работе с волонтерами в хосписе

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Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" выпустил первое в России руководство по работе с волонтерами в хосписе, сообщает пресс-служба фонда.
"Этот сборник – первая попытка собрать и обобщить опыт фонда, который накопился за годы работы с волонтерами", – отмечается в сообщении.
Представители организации отметили, что руководство "Волонтеры в хосписной помощи" прежде всего пригодится медицинским и социальным учреждениям, а также будет полезно небольшим НКО и общественным движениям.
Выпуск правил приурочили ко Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи, который отмечается ежегодно во вторую субботу октября.
Предполагается, что руководство повысит качество помощи тяжелобольным людям в РФ.
"В сборнике много историй из жизни хосписов – об исполнении желаний пациентов, домашнем уюте, дружбе и любви. И почти в каждой из этих историй – волонтеры: в кадре или за кадром, но всегда рядом", – отметили в пресс-службе.
С руководством "Волонтеры в хосписной помощи" можно ознакомиться на сайте.
Ранее москвичам предложили стать интеллектуальными волонтерами, чтобы помогать социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Присоединиться к волонтерскому движению могут программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты.
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