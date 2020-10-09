В РФ впервые выпустили руководство по работе с волонтерами в хосписе

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Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" выпустил первое в России руководство по работе с волонтерами в хосписе, сообщает пресс-служба фонда.

"Этот сборник – первая попытка собрать и обобщить опыт фонда, который накопился за годы работы с волонтерами", – отмечается в сообщении.

Представители организации отметили, что руководство "Волонтеры в хосписной помощи" прежде всего пригодится медицинским и социальным учреждениям, а также будет полезно небольшим НКО и общественным движениям.

Выпуск правил приурочили ко Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи, который отмечается ежегодно во вторую субботу октября.

Предполагается, что руководство повысит качество помощи тяжелобольным людям в РФ.

"В сборнике много историй из жизни хосписов – об исполнении желаний пациентов, домашнем уюте, дружбе и любви. И почти в каждой из этих историй – волонтеры: в кадре или за кадром, но всегда рядом", – отметили в пресс-службе.

С руководством "Волонтеры в хосписной помощи" можно ознакомиться на сайте.

Ранее москвичам предложили стать интеллектуальными волонтерами, чтобы помогать социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Присоединиться к волонтерскому движению могут программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты.