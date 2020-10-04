Москвичам рассказали, как стать помощником для горожан старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителям столицы напомнили, как стать волонтером всероссийской акции #МыВместе в помощь людям старшего поколения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики рассказали, что стать добровольным помощником просто. Необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, пройти дистанционное обучение и последующий очный инструктаж в штабе.
Всем добровольцам будут измерять температуру и выдавать средства индивидуальной защиты перед выездом на заявки. Взять в работу можно как одну, так и несколько, но выполнить необходимо каждую.
Согласно действующему регламенту, волонтеры получают списки продуктов и медикаментов с указанием примерной стоимости. После этого они должны связаться с заявителем и уточнить детали, а только потом выезжать.
При отсутствии тех или иных позиций заказа добровольные помощники обязаны договориться с заявителем о замене товара. Полностью собранный заказ волонтеры передают через порог или оставляют у двери, входить в квартиру им запрещено.
Люди старшего поколения, которых попросили оставаться в квартирах в период активного распространения коронавируса, могут оставлять заявки на помощь на портале мывместе.мосволонтер.рф или звонить по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11. Операторы ресурсного центра "Мосволонтер" работают с 10:00 до 19:00.
Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов ранее посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте из-за распространения коронавируса. Меры предосторожности также следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями.
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