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Москва 24

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Общество

20:31

Минздрав Подмосковья запустил сайт по вакцинации против гриппа

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения Московской области запустило сайт о вакцинации населения против гриппа, сообщили в пресс-службе министерства.

"Для удобства жителей Московской области был разработан сайт, посвященный вакцинации населения против гриппа, на котором можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что на сайте жители могут найти адреса пунктов, где проводится вакцинация, информацию о подготовке к процедуре и другие сведения о профилактике гриппа и ОРВИ.

В министерстве напомнили, что для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. В мобильном комплексе осмотр происходит на месте.

Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг Московской области или единый call-центр губернатора по телефону 8 (800)550-50-30.

Массовая вакцинация населения против гриппа началась в Московской области 7 сентября. Стригункова отмечала, что дети смогут пройти вакцинацию при отсутствии противопоказаний в детских садах и школах. Там будут работать медицинские работники.

В Москве прививочная кампания против гриппа началась с 1 сентября. На тот момент бесплатную вакцинацию можно было пройти во всех городских поликлиниках и в 44 мобильных пунктах.

Позднее стало известно, что в столице заработали дополнительные пункты вакцинации от гриппа из-за высокого спроса. Большая часть новых точек расположена у станций метро.

"Это наш город": в Москве началась прививочная кампания против гриппа

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