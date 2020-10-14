Власти Подмосковья не планируют вводить электронные пропуска в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье не планируют вновь вводить систему электронных пропусков.

"Нам не нравится эта идея (введения пропусков), мы постараемся этого избежать", – заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

При этом губернатор сообщил, что в Подмосковье госпитализировали 7,8 тысячи пациентов с коронавирусом.

"Весной у нас было 10 тысяч тестов ПЦР. Сейчас у нас 25 тысяч. Весной максимально на койках лежали 10 тысяч человек, а сейчас у нас 7,8 тысячи пациентов. Соответственно, мы научились быстро разворачивать койки", – заявил глава региона.

Воробьев также отметил, что около 230 случаев заболевания коронавирусом обнаружили в подмосковных школах.

"Что касается ковидных историй [в школах], то за все время мы порядка 230 [случаев] выявили. Когда это происходит, то директор сам принимает решение, класс уходит на дистанционное обучение", – подчеркнул Воробьев.

Ранее Воробьев поручил тщательнее следить за соблюдение масочного режима в общественном транспорте и такси. Он попросил главное управление МВД РФ по региону обратить внимание на рекомендацию водителям в данных сферах иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Также в Московской области планируют увеличить количество коек для больны коронавирусом до 15 тысяч к 1 ноября. В то же время в Подмосковье не будут изменять режим работы региональных поликлиник в связи с ситуацией с COVID-19.