В Подмосковье не планируют приостанавливать работу поликлиник из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что рост новых случаев коронавируса не повлияет на работу поликлиник региона. Жители смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.
"Закрытий и приостановлений работы мы не планируем. Те стационары, которые перепрофилируются на прием пациентов с коронавирусной инфекцией, перемаршуртизируются в соседние больницы", – приводит ТАСС ее слова.
Весной во время роста случаев COVID-19 в Подмосковье была временно прекращена плановая помощь в стационарах и поликлиниках.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников отметил, что нагрузка на столичные стационары, поликлиники и КТ-центры заметно выросла за последнюю неделю. По его словам, врачи снова работают на износ.
Ранее в Москве утвердили новый стандарт в подходе к лечению пациентов с коронавирусом. В частности, он предполагает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер. Тактика лечения, согласно стандарту, должна подбираться в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания.
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