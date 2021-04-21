В Госдуме прокомментировали послание Путина Федеральному собранию

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает RT.
Он отметил важную мысль, звучавшую на протяжении всего послания, о том, что страна пережила непростые времена из-за пандемии. Нилов отметил, что многие вопросы решаются, однако еще остаются некоторые социальные группы, которым нужна помощь.
"При этом подчеркивалась необходимость взаимопомощи, взаимоуважения и внимательного отношения. Говоря о мерах соцподдержки, которые только можно приветствовать, следовало бы подчеркнуть, что они направлены прежде всего на поддержку семей, имеющих детей... Вопрос, связанный с выплатой всем школьникам в этом году и всем первоклассникам в последующие годы, – это тоже мера поддержки тем семьям, кто нуждается", – объяснил депутат.
Также он высказался и на предмет газификации, которая, по его словам, будет способствовать изменению качества жизни в лучшую сторону.
Кроме того, по словам Нилова, важно внедрять принципы социального казначейства.
"Все данные есть во всех базах, нет необходимости гонять граждан, заставлять их собирать справки... Поэтому вся информация есть, и достаточно прийти и подать заявление, подтвердив факт рождения ребенка, и тут же получить все положенные меры государственной поддержки, региональной поддержки или муниципальной. То есть принцип получения госуслуг в непрерывном формате, дистанционно, тоже правилен", – добавил депутат.
Парламентарий заключил, что поднятый во время послания вопрос с поддержкой педагогических вузов пока "проседает". Данный вопрос необходимо отрегулировать.
Ранее завершилось ежегодное послание Путина Федеральному собранию. Глава государства выступал 78 минут. Он дал оценку положению дел в стране и озвучил видение основных задач на перспективу.
Это было первое масштабное мероприятие года с участием Путина, которое состоялось полностью в очном формате.
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