Минздрав РФ предложил повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя – СМИ

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Минздрав РФ вернулся к идее повысить возраст для покупки крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом сообщает газета "Известия".
Речь идет о напитках, в которых содержание алкоголя превышает 16,5%. Сейчас они отпускаются всем, кто старше 18.
Уточняется, что соответствующий документ, подписанный заместителем главы ведомства Евгением Камкиным, был разослан участникам рабочей группы по "регуляторной гильотине", помимо этого, потребуется экспертиза подкомиссии кабмина по совершенствованию контрольных и разрешительных функций. Если проект будет одобрен, то он поступит на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.
В качестве обоснования таких мер в Минздраве указывают на медицинские исследования, согласно которым потребление спиртного небезопасно для нормального развития мозга, который окончательно формируется только к 21 году.
Впервые ведомство выступило с инициативой запретить продавать крепкий алкоголь лицам, не достигшим 21 года, в 2019 году. Тогда документ не прошел финансово-экономический блок правительства.
Отмечается, если новый проект будет принят, то он вступит в силу с 1 марта следующего года.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением ввести в России запрет на посещение ночных баров для лиц в возрасте до 21 года.
По мнению общественника, молодежь, в том числе люди до 21 года, составляют основную часть посетителей ночных баров, клубов и ресторанов. При этом в данном возрасте организм продолжает свое активное развитие, в связи с чем потребление спиртного может нанести серьезный вред здоровью.
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