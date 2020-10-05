Каждый четвертый пожилой мужчина страдает алкоголизмом – эксперт

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Каждый четвертый мужчина пожилого возраста страдает алкоголизмом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист, психиатр Минздрава России, исполняющий обязанности гендиректора ФГБУ "НМИЦ ПН имени Сербского" Зураб Кекелидзе.

"Алкоголизм наблюдается у каждого четвертого мужчины пожилого и старческого возраста... Существует такое понятие, как "вдовий алкоголизм", – рассказал специалист на IV Всероссийском форуме по общественному здоровью.

По его словам, около 80% лиц пожилого или старческого возраста страдают множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4–5 различных хронических заболеваний.

По данным Минздрава, уровень заболеваемости алкоголизмом в РФ за последние 15 лет снизился в три раза. В 2005 году фиксировали 147,4 случая на 100 тысяч человек, в 2019 году – 48,3.

Лидером среди регионов с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом стала Чукотка. Там выявлено 275,9 нового случая на 100 тысяч населения. Второе и третье места у Ненецкого АО и Пензенской области с показателями 141,5 и 123,5 случая соответственно. Сахалинская и Магаданская области закрывают первую пятерку.