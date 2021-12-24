В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

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В России необходимо рассмотреть успешный зарубежный опыт вынесения алкогольных магазинов за населенные пункты, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он отметил, что факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы. Кроме того, употребление алкоголя увеличивает смертность, количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращает рождаемость и ухудшает генофонд.

По данным "Трезвой России", которой руководит Хамзаев, доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом.

До этого депутат направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами, отметив, что данная продукция направлена именно на молодое население страны.

