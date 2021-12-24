В ГД предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

Фото: depositphotos/Nomadsoul1
В России необходимо рассмотреть успешный зарубежный опыт вынесения алкогольных магазинов за населенные пункты, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Он отметил, что факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы. Кроме того, употребление алкоголя увеличивает смертность, количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сокращает рождаемость и ухудшает генофонд.
По данным "Трезвой России", которой руководит Хамзаев, доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла в 2019 году на 16% в сравнении с 2018 годом.
До этого депутат направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами, отметив, что данная продукция направлена именно на молодое население страны.
Продажу алкоголя в новогодние праздники в России хотят ограничить
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: