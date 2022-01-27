Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить ему звание генерал-майора. Об этом сообщает News.ru.

Он также выступил за присвоение всем депутатам Госдумы воинских званий от ефрейтора до полковника. По его словам, представителям КПРФ нужно присвоить звание ефрейтора, эсерам – сержанта, единороссам – лейтенанта, а депутатам от ЛДПР – полковника.

"Ну а мне отдельно (присвоить. – Прим. ред.) звание генерал-майора – его еще первый президент России мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено", – отметил Жириновский.

Ранее Жириновский призвал лишать дипломов врачей, отвергающих вакцинацию от COVID-19. По его словам, в царское время врачи жертвовали собой ради спасения других людей от инфекции. А сейчас, отметил лидер ЛДПР, врачи не ими созданную вакцину отвергают.

