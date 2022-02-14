В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик оказался в больнице несколько дней назад, подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позднее в Минздраве заверили, что состояние политика стабильно.

Однако после этого в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения