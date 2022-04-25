В ЛДПР предложили выпустить почтовые марки с Жириновским

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратился к гендиректору "Почты России" Максиму Акимову с предложением выпустить серию почтовых марок с портретом умершего лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

"Одним из наиболее почитаемых среди широких масс населения примеров сохранения памяти об известных россиянах является нанесение их профиля на почтовую марку. Считаем, что именно таким образом, помимо прочего, необходимо почтить память Владимира Жириновского", – говорится в обращении.

По словам Нилова, руководству "Почты России" следует рассмотреть возможность практического использования фотографий и картин с изображением Жириновского в создании коллекции марок.

Владимир Жириновский умер 6 апреля. Политик занимал пост руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.