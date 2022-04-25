В ЛДПР предложили выпустить почтовые марки с Жириновским

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратился к гендиректору "Почты России" Максиму Акимову с предложением выпустить серию почтовых марок с портретом умершего лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.
"Одним из наиболее почитаемых среди широких масс населения примеров сохранения памяти об известных россиянах является нанесение их профиля на почтовую марку. Считаем, что именно таким образом, помимо прочего, необходимо почтить память Владимира Жириновского", – говорится в обращении.
По словам Нилова, руководству "Почты России" следует рассмотреть возможность практического использования фотографий и картин с изображением Жириновского в создании коллекции марок.
Владимир Жириновский умер 6 апреля. Политик занимал пост руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: