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18 июля, 17:56

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Симоньян: в новый пакет санкций ЕС вошли несколько языковых редакций RT

В новый пакет санкций ЕС вошли несколько языковых редакций RT – Симоньян

Фото: depositphotos/ginasanders

В новый пакет санкций Евросоюза вошли несколько языковых редакций RT, написала в своем телеграм-канале главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналистка отметила, что это происходит "как обычно".

"Спасибо, что не забываете", – добавила Симоньян.

Постпреды ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций, при этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала его "одним из самых жестких на сегодняшний день".

Рестрикции затронут 105 кораблей теневого флота, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии и "Северные потоки". Кроме того, ЕС введет санкции в отношении ряда китайских и российских банков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия считает односторонние санкции ЕС незаконными и выступает против них. При этом он добавил, что РФ приобрела иммунитет к рестрикциям и адаптировалась к ним.

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