Глава Минфина США Бессент призвал ЕС действовать против РФ или "заткнуться"

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны Евросоюза должны "действовать или заткнуться" в деле введения санкций против РФ. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По мнению Бессента, европейские страны должны поддержать увеличение пошлин в торговле с Китаем и прочими государствами, покупающими российские энергоносители.

Глава Минфина подчеркнул, что антироссийские санкции могут быть ужесточены либо смягчены в зависимости от результатов встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Евросоюз, в свою очередь, должен либо присоединиться к санкциям США, либо "заткнуться", добавил Бессент.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже на Аляске. Ожидается, что лидеры обсудят пути урегулирования украинского конфликта.

США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации саммита Путина и Трампа.

Тем не менее американский лидер предупредил, что Россию ждут "серьезные последствия", если на саммите не удастся достичь каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта.