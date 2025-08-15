Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа со слоганом о мире

Фото: x.com/WhiteHouse

Белый дом опубликовал на своей официальной странице в соцсети X фото Владимира Путина и президента США Дональда Трампа перед началом их переговоров на Аляске.

Администрация США сопроводила свою публикацию фразой "Pursuing Peace" ("В погоне за миром").

Переговоры Путина и Трампа стартовали в закрытом для прессы формате на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Лидеры общаются через переводчиков.

В составе российской делегации на переговорах помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Трамп заявил, что в ходе переговоров хочет подготовить почву для договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также рассчитывает на встречу Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита на Аляске.