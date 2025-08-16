Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Белоусов сообщил, что у него отличное настроение после переговоров РФ и США

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что находится в отличном настроении после переговоров РФ и США в формате "три на три" на Аляске. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Настроение всегда одинаково – отличное", – ответил министр на вопрос корреспондента.

В свою очередь, посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил, что атмосфера на переговорах Путина и Трампа в узком составе была в целом позитивная.

Переговоры Путина и Трампа в формате группы "три на три" завершились на Аляске. Президенты общались на протяжении 2 часов 45 минут. В ближайшее время планируется пресс-конференция лидеров по итогам переговоров.

Трамп заявлял, что в ходе переговоров хочет подготовить почву для договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также рассчитывает на встречу Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита на Аляске.

Эксперт оценил историческую встречу президентов России и США

