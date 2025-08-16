Трамп призвал уважать большой ядерный потенциал России

Фото: 123RF/neilld

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что необходимо с уважением относиться к ядерному потенциалу России. Об этом он заявил в интервью Fox News по итогам саммита РФ и США на Аляске.

По словам Трампа, США в вопросе ядерных вооружения являются "номером один" в мире, а Россия – "номером два". При этом он назвал недопустимым применение подобного оружия.

"Вы никогда не должны хотеть его использовать. Если вы его используете, это может стать концом света. Вот о какой мощи мы говорим", – заключил лидер США.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Встреча делегаций во главе с президентами продлилась примерно 2 часа и 45 минут.

По итогам переговоров президент РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута. Он подчеркнул, что теперь договоренность по прекращению огня на Украине зависит от украинского лидера Владимира Зеленского.