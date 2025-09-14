Фото: AP Photo/Alberto Pezzali/Matthias Schrader

Финский президент Александр Стубб и британский экс-премьер Борис Джонсон вступили в публичную перепалку во время конференции в Киеве. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

Разногласия возникли из-за гарантий безопасности для Украины, когда Стубб напомнил Джонсону о выходе Британии из Евросоюза.

"Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе", – заметил финский политик.

Как утверждают журналисты, Стубб мог иметь в виду, что Джонсон был одним из инициаторов выхода Британии из ЕС. По данным издания, бывший британский премьер воспринял данное заявление как оскорбление.

"Тебе тоже потребовалось на это немало времени", – ответил Джонсон, напомнив финскому лидеру о бездействии так называемой "коалиции желающих" и неспособности решить проблемы.

Он также задался вопросом, почему "коалиция желающих" все еще не отправила войска на Украину, предоставив в этом вопросе России "право вето".

Ранее Джонсон заявлял, что он невиновен в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. В своих мемуарах он назвал подобные обвинения "полной чушью", так как украинский президент Владимир Зеленский вряд ли мог бы договориться о мире с РФ, а потом "пробыть в президентском офисе больше пяти минут".

При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Джонсон действительно сорвал переговоры между Москвой и Киевом. Но и после этих событий Великобритания играла "заметную роль" в саботаже мирных инициатив по Украине, уверен российский политик.

