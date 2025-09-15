Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что конфликт на Украине находится на завершающей стадии. Его слова передает РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

"Это (приближающееся завершение украинского конфликта. – Прим. ред.) кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", – заявил Вениславский, добавив, что по этой причине возникают "политические действия разных политических сил".

При этом, как сообщает радио КП со ссылкой на издание Politico, Европа указала на готовность США к применению экономического давления в отношении Москвы. По словам европейского дипломата, который предоставил свой комментарий журналистам на анонимной основе, эта мера необходима, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа мешает в урегулировании ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, никто не хочет понять суть конфликта, в том числе европейские страны, которые не обращают внимания на первопричины кризиса.

Представитель Кремля также отметил, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта с помощью переговоров. Однако, по его словам, весь процесс искусственно затормаживается Киевом.