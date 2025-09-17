Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным и Трампом, но не в Москве

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом "без каких-либо условий". Однако на встречу в Москве политик по-прежнему не согласен. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

По словам Зеленского, он может встретиться с Путиным как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Он указал, что сразу несколько стран Европы, а также США предлагают организовать площадку для соответствующей встречи.

Путин пригласил Зеленского приехать в Москву для проведения встречи 3 сентября. Президент России дал украинскому лидеру стопроцентную гарантию безопасности. При этом, по его словам, договориться по основным вопросам будет невозможно, даже при наличии соответствующей политической воли.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отверг эту инициативу, назвав данное предложение заведомо неприемлемым.

В свою очередь, Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием президентов России, США и Украины может состояться "относительно скоро".