В Финляндии предупредили Европу о возможной компенсации России за конфликт на Украине
Фото: depositphotos/dnaumoid
Россия может потребовать у Европы компенсацию за конфликт на Украине, сообщает RT со ссылкой на публикацию члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманда Мема в соцсети X.
По словам политика, Москва может потребовать от Брюсселя 200 миллиардов евро, так как Европа продолжает финансировать войну против России.
Он считает, что украинский конфликт был полностью организован и спровоцирован Западом. Кризис бы не начался, если бы соблюдались минские соглашения, указал Мема.
Ранее политик призывал президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией, которая недавно испытала гиперзвуковую ракету "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон". Он отмечал, что глава киевского режима не понимает, что имеет дело с крупнейшей сверхдержавой на планете.
В это же время замглавы МИД России Михаил Галузин подтвердил готовность российской стороны к продолжению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского процесса. Для этого есть все необходимые условия, а Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию кризиса.