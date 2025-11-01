График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 10:49

Политика

В Финляндии предупредили Европу о возможной компенсации России за конфликт на Украине

Фото: depositphotos/dnaumoid

Россия может потребовать у Европы компенсацию за конфликт на Украине, сообщает RT со ссылкой на публикацию члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманда Мема в соцсети X.

По словам политика, Москва может потребовать от Брюсселя 200 миллиардов евро, так как Европа продолжает финансировать войну против России.

Он считает, что украинский конфликт был полностью организован и спровоцирован Западом. Кризис бы не начался, если бы соблюдались минские соглашения, указал Мема.

Ранее политик призывал президента Украины Владимира Зеленского вернуться к переговорам с Россией, которая недавно испытала гиперзвуковую ракету "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон". Он отмечал, что глава киевского режима не понимает, что имеет дело с крупнейшей сверхдержавой на планете.

В это же время замглавы МИД России Михаил Галузин подтвердил готовность российской стороны к продолжению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского процесса. Для этого есть все необходимые условия, а Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

