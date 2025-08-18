Меры безопасности усилены у посольства Украины в США перед визитом Зеленского

Фото: 123RF/vankok

Полиция Вашингтона усилила меры безопасности около посольства Киева в районе Джорджтаун, перекрыв дороги, в преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

На всех проездах к диппредставительству выставлены автомобили полиции, главная улица также оцеплена. От посольства отбывают кортежи с европейскими флагами.

Переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа должны начаться в 20:15 по московскому времени в понедельник, 18 августа. Сначала ожидается беседа тет-а-тет, после чего к диалогу присоединятся европейские лидеры.

В рамках личной встречи Трамп планирует обсудить с Зеленским вопрос территорий при урегулировании конфликта.

На встречу в Белый дом уже прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте. Кроме того, приехали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони.