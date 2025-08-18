Трамп заявил, что критика его действий в контексте Украины усложняет урегулирование

Фото: legion-media.com/MediaPunch

Президент США Дональд Трамп заявил, что критика его действий в контексте урегулирования украинского кризиса лишь усложняет процесс. Об этом американский лидер высказался на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, только недальновидные люди могут считать ошибочными его решения, направленные на разрешение ситуации.

"Я точно знаю, что я делаю, мне не нужны советы от людей, которые работали на всех этих конфликтах годами и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их, они тупые люди, без разума, понимания и здравого смысла", – написал глава Белого дома.

Трамп также напомнил, что за последние шесть месяцев ему удалось разрешить шесть конфликтов. Вместе с тем президент подчеркнул, что критикующие его СМИ называют неправильным все, что он делает, поскольку не понимают, что на самом деле происходит.

Ранее американский лидер принял участие в переговорах с Владимиром Путиным. Они состоялись на Аляске в ночь на 16 августа.

Позже Трамп заявил, что провел с российским президентом "отличные переговоры". Он также обратил внимание, что у сторон конфликта на Украине есть шанс достичь мирного урегулирования. Однако сделка по прекращению огня пока не заключена.

В понедельник, 18 августа, глава Белого дома планирует принять украинского лидера Владимира Зеленского. Предполагается, что на встрече будет затронут вопрос территорий при урегулировании конфликта.

В качестве следующего шага Трамп намерен провести трехстороннюю встречу с президентами России и Украины. По данным СМИ, она может пройти 22 августа.