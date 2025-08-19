Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок в Белом доме

Фото: ТАСС/EPA/BONNIE CASH/POOL

Американский президент Дональд Трамп в рамках встречи 18 августа показал лидеру Украины Владимиру Зеленскому и главе Франции Эммануэлю Макрону свою коллекцию кепок в Белом доме. Об этом рассказала помощница главы государства Марго Мартин в соцсети X.

На полках европейские лидеры могли увидеть головные уборы с надписями "Трамп 2028", "Еще четыре года", "Трамп был во всем прав" и "Американский залив", а также книгу "Спасти Америку" и снимок, сделанный после покушения на американского лидера.

"Президент США Дональд Трамп показывает свою кепку (с надписью. – Прим. ред.) "Еще четыре года" (президенту Украины Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому и (президенту Франции Эмманюэлю. – Прим. ред.) Макрону", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский преподнес Трампу клюшку для гольфа. Ее украинскому президенту передал солдат Константин Картавцев, который во время боевых действий лишился ноги. Во время реабилитации он часто играл в гольф, что затем стало его хобби.

Украинский боец подарил клюшку Зеленскому, однако тот вручил ее Трампу. Президент США принял подарок и записал видео с благодарностью.

