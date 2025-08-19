Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для гольфа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на портал украинского политика.

Клюшку для гольфа Зеленскому передал солдат Константин Картавцев, который во время боевых действий лишился ноги. Во время реабилитации он часто играл в гольф, что стало его полноценным хобби.

Украинский боец подарил клюшку Зеленскому, однако тот вручил ее Трампу. Президент США принял подарок и записал видео с благодарностью. В дополнение он вручил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Лидеры провели встречу в Белом доме 18 августа. В ходе переговоров Трамп заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с Зеленским. При этом он подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

При этом Зеленский заявил, что на ней будут обсуждаться территориальные и другие "чувствительные вопросы". По его словам, глава Белого дома уже готовит проведение этой встречи.

Также президент Украины впервые допустил, что Киев не будет требовать прекращения огня как условие для продолжения переговоров с Россией. Кроме того, Зеленский не отверг возможность обмена территориями.

