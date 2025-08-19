Sun: Зеленский признался Трампу, что приехал в лучшем из своих костюмов

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, вероятно, обратил его внимание, что прибыл на переговоры в своем лучшем костюме. Об этом сообщает МК со ссылкой на издание Sun.

Трамп ранее уже похвалил наряд украинского главы, отметив, что ему нравится его черный костюм в стиле милитари.

"Судя по всему, (Зеленский. – Прим. ред.) сказал Дональду Трампу, что на нем "лучший костюм", который у него есть", – уточнили в издании.

Лидеры провели встречу в Белом доме 18 августа. В рамках переговоров Трамп пригрозил прекращением поддержки Киева в случае, если ему не удастся заключить сделку с Зеленским. При этом он подтвердил необходимость трехсторонней встречи для урегулирования ситуации.

Ожидается, что она может состояться уже в течение двух недель. По словам главы Украины, на переговорах будут обсуждаться вопросы, связанные с территориальными границами, и другие "чувствительные" темы.

Вместе с тем Зеленский допустил, что Киев не будет настаивать на прекращении огня в качестве условия для продолжения переговоров с Россией. Он также не исключил возможность обмена территориями.