12 новых поликлиник планируется построить в ТиНАО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

12 поликлиник планируется построить до 2021 года в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

"Для медучреждений закупят современное медицинское оборудование. В зданиях организуют посты охраны, установят современные системы видеонаблюдения, прилегающие территории благоустроят и озеленят", – отметил Владимир Жидкин.

Сообщается, что к 2035 году в ТиНАО появится более 120 новых поликлиник.

Ранее стало известно, что в "Коммунарке" планируют построить дворец спорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.