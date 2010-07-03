Неделя здоровья началась в московских поликлиниках

В московских поликлиниках началась неделя здоровья. Она продлится с 22 по 26 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Посетители смогут получить консультации у специалистов, научиться оказанию первой медицинской помощи, узнать, как ухаживать за ребенком или лежачим больным.
В филиале № 4 городской поликлиники № 134 в Ясенево (Новоясеневский проспект, дом № 30, корпус 2) 22 июля состоится занятие, посвященное профилактике мозгового инсульта. Его проведет завотделением медицинской профилактики Мария Храпунова.
23 июля в филиале № 1 городской поликлиники № 6 (1-я Квесисская улица, дом № 8) состоится лекция "Медико-социальная экспертиза, порядок направления, показания", ее прочитает врач-методист Ольга Рассказова.
23 июля также пройдет занятие по питанию кормящих мам в школе молодых родителей в филиале № 1 детской поликлиники № 48 (улица Федора Полетаева, дом № 22, строение 1).
Занятия школы молодых родителей пройдут 24 июля, на них смогут прийти посетители филиалов детской городской поликлиники № 61. На лекции "Рожденный бегать" людям расскажут, как сохранить здоровье ребенка в возрасте 10–12 месяцев и дадут советы о правильном питании.
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