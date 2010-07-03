Детскую поликлинику в районе Южное Медведково откроют к 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детскую поликлинику в районе Южное Медведково введут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Медицинское учреждение возводится на улице Полярной, владении 11. Поликлиника будет относиться к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену.

В новой поликлинике разместятся отделения здорового ребенка, диагностики, хирургическое и педиатрическое, отделения круглосуточной помощи на дому, реабилитации, административные и другие помещения. В здании также будет работать молочно-раздаточный пункт.

"Столичные поликлиники по поручению мэра Москвы Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. Всего до 2021 года мы планируем построить и ввести в эксплуатацию 11 поликлиник", – рассказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Ранее сообщалось, что на улице Яблочкова закончили строить детско-взрослую поликлинику. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей. По плану поликлиника должна начать работать осенью.

