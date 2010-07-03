Лаборатория судебной экспертизы появится в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганском районе столицы появится лаборатория судебной экспертизы. Документы градостроительного планирования для территории площадью 0,7 гектара в 4-м Крутицком переулке подготовят специалисты. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Как уточняется, неиспользуемое нежилое здание реконструируют и приспособят под лабораторию. Когда закончат работы, здание передадут Российскому федеральному центру судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.

Также ГЗК приняла решение о подготовке документов градостроительного планирования для создания Центра высоких медицинских технологий при НМИЦ хирургии имени Вишневского.

Проект предполагает комплексную реконструкцию существующих корпусов, а также создание Центра высоких медицинских технологий на 200 коек. Планируется, что финансировать реконструкцию будут за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы.

