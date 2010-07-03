Центр высоких медицинских технологий планируют построить на Большой Серпуховской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В центре столицы планируют построить Центр высоких медицинских технологий при НМИЦ хирургии имени Вишневского, который находится по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 27. Решение о подготовке документов градостроительного планирования приняла ГЗК под руководством Сергея Собянина.
Проект предполагает комплексную реконструкцию существующих корпусов, а также создание Центра высоких медицинских технологий на 200 коек. Планируется, что финансировать реконструкцию будут за счет средств Федеральной адресной инвестиционной программы.
В Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. При крупнейших столичных клиниках планируют построить еще шесть комплексов для оказания экстренной медицинской помощи.
В марте Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту Боткинской больницы. Мэр отметил, что обновленная Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.
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