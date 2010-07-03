Опубликовано видео первого полета беспилотника "Охотник"

Видео: Минобороны РФ/YouTube

Минобороны РФ на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник-Б".

На записи длительностью чуть более одной минуты запечатлен момент, когда летательный аппарат с бортовым номером 071 совершает пробег по взлетно-посадочной полосе, взлетает, маневрирует в небе и приземляется на землю.

Беспилотник выполнен с применением стелс-технологии, у него отсутствует хвостовое оперение. Взлетная масса аппарата достигает 20 тонн. Впервые сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа ведется "Сухим" и "МиГ".

На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов, отмечает "Интерфакс".

Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа. Он продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

В феврале этого года в России испытали боевой беспилотник-камикадзе. Летающий дрон, который совершает самоподрыв после того, как приблизится к цели, разработал концерн "Калашников". Беспилотник построен по схеме "летающее крыло с толкающим винтом". В воздух он поднимается с помощью катапульты. Дрон пикирует цель вертикально, при этом доставить заряд для уничтожения цели он может в любое место, вне зависимости от рельефа местности.

