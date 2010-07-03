Опубликовано видео первого полета беспилотника "Охотник"

15:30
15:30
Поделиться в социальных сетях:
Видео: Минобороны РФ/YouTube
Минобороны РФ на своем YouTube-канале опубликовало видео первого полета тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник-Б".
На записи длительностью чуть более одной минуты запечатлен момент, когда летательный аппарат с бортовым номером 071 совершает пробег по взлетно-посадочной полосе, взлетает, маневрирует в небе и приземляется на землю.
Беспилотник выполнен с применением стелс-технологии, у него отсутствует хвостовое оперение. Взлетная масса аппарата достигает 20 тонн. Впервые сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа ведется "Сухим" и "МиГ".
На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов, отмечает "Интерфакс".
Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа. Он продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.
В феврале этого года в России испытали боевой беспилотник-камикадзе. Летающий дрон, который совершает самоподрыв после того, как приблизится к цели, разработал концерн "Калашников". Беспилотник построен по схеме "летающее крыло с толкающим винтом". В воздух он поднимается с помощью катапульты. Дрон пикирует цель вертикально, при этом доставить заряд для уничтожения цели он может в любое место, вне зависимости от рельефа местности.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: