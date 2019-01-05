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12:50

Новый пистолет на замену ПМ испытали в России

технологии

12:50

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Пистолет системы Макарова. Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Испытания российского пистолета для Минобороны, которым планируется заменить пистолет Макарова, завершены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в "Ростех".

Как ранее отмечал гендиректор института Альберт Баков, тесты должны пройти до конца 2018 года. После их завершения должно было быть принято решение о поставках нового оружия армии.

"В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии", – пояснили в ведомстве.

Пистолет проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии. Также были изучены баллистические характеристики.

Ранее были обнародованы кадры испытаний ракеты "Авангард". Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразила условную цель на боевом поле полигона.

технологии

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