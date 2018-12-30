Опубликовано новое видео испытаний ракеты "Авангард"

Министерство обороны РФ опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард". Видео разместил телеканал "Звезда".

Помимо непосредственного пуска ракеты, на видео видно, как за ним наблюдают Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Их реакции не видно, потому что съемка ведется сзади.

Впервые испытания ракеты комплекса "Авангард" состоялись 26 декабря на полигоне Кура в Камчатском крае. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразила условную цель на боевом поле полигона.

"Авангард" поступит на вооружение российской армии в 2019 году. Владимир Путин заявил, что это большое событие в жизни вооруженных сил и страны в целом.

Успешные испытания "Авангарда" не оставили без внимания американские СМИ. Так, издание National Interest отметило, что Пентагон не сможет перехватить эту ракету.