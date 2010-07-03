Квентин Тарантино впервые станет отцом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом. Он и его супруга Даниэла ждут ребенка.

"Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что они ожидают ребенка", – говорится в заявлении журнала People. Каких-либо иных подробностей не приводится.

Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэле Пик в 2018 году. Они познакомились в 2009 году, когда режиссер представлял фильм "Бесславные ублюдки".

В начале июля Квентин Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры после выхода фильма "Однажды... в Голливуде".

7 августа он приехал в Москву и на пресс-коференции рассказал, что вложил в свой новый фильм "все, что у него было". Он отметил, что не хотел бы, "чтобы что-то осталось недосказанным или недоделанным", поэтому намерен снять "суперфильм". Тарантино пока не знает, о чем будет новая картина. В Москве Тарантино в компании с министром культуры РФ прогулялся по Кремлю и получил из рук главы ведомства книгу стихов Бориса Пастернака.

