В исторической драме "Маленькие женщины" нашли киноляп

Фото: кадр из фильма "Маленькие женщины" (2019), реж. Грета Гервиг

В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп. Действие картины разворачивается в XIX веке, однако в кадре присутствует современный предмет, сообщает News.ru.

В одной из сцен зрители углядели флягу для воды Hydro Flask и пластиковую бутылку под брендом Poland Spring.

Отмечается, что эти кадры режиссер драмы разбирала для журнала Vanity Fair, однако никто из актеров и журналистов не обратил внимания на современную бутылку воды.

Ранее зрители нашли киноляп в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде". На руке персонажа, которого сыграл Брэд Питт, были часы Citizen 8118 Bullhead. Уточнялось, что они появились в 1972 году, в то время как действия в картине разворачиваются в 1969 году.