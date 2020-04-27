Милонов призвал запретить сериал "Зулейха открывает глаза"

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Ччлен комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов запретить сериал "Зулейха открывает глаза".

Парламентарий заявил "Вечерней Москве", что фильмы, которые сеют межнациональную рознь, в России должны быть "не просто запрещены, а объявлены вне закона".

"Я думаю, истинные заказчики этого продукта находятся за пределами нашей страны. Недальновидность некоторых людей позволила этому кино попасть на экраны", – сказал он.

Политик добавил, что упоминания Чулпан Хаматовой и писательницы Гузель Яхиной фонда помощи детям при продвижении фильма "удобным щитом".

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что необходимости запрещать "Зулейху" нет.

"Преувеличение в сериале, на мой взгляд, действительно есть. Это тот случай, когда "полуправда хуже лжи". Оснований для снятия фильма с проката я не вижу", – отметил он.

Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в "Зулейхе" главную роль, ответил РБК, что "чувства истинно верующих оскорбить нельзя".

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала.

По его мнению, картина "разжигает межнациональную рознь". Также Гаврилов попросил Минкультуры прекратить спонсировать фильмы, "очерняющие историю страны".

Премьера восьмисерийного сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по одноименному роману писательницы Гузель Яхиной, состоялась 13 апреля. Серии доступны на YouTube-канале телеканала "Россия 1".

Роман, написанный в 2015 году, повествует о временах сталинских репрессий, раскулачивании и сибирских ссылках глазами татарской крестьянки Зулейхи, которую в сериале играет Чулпан Хаматова.

Книга стала бестселлером, а Яхина была удостоена литературной премии "Большая книга". Он также переведен на английский язык. Против картины также выступали "Коммунисты России" и исламские деятели.