Российский сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 лучших сериалов Netflix

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Российский сериал "Эпидемия" вошел в список 10 лучших сериалов сервиса Netflix, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании 1-2-3 Production.

"Официальный представитель Netflix подтвердил нам тот факт, что сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 сериалов Netflix на сегодняшний день", – рассказали создатели.

Они отметили, что в этом перечне "Эпидемия" – единственный новый сериал. Он расположился на восьмом месте. За ним идут новые сезоны "Американской семейки" и "Гриффинов".

Сериал "Эпидемия" появился на Netflix 7 октября. Для российских зрителей его покажут бесплатно на канале "ТВ-3" с 12 октября.

Сериал был снят режиссером Павлом Костомаровым. Он повествует об альтернативных событиях в Москве, в которых столица России превращается в город мертвых из-за нового неизвестного вируса.

Ранее стало известно, что авторы известного американского мультсериала "Южный парк" выпустят серию, посвященную коронавирусу. Она будет называться The Pandemic Special и будет идти в течение одного часа.