Авторы "Южного парка" посвятят новый эпизод сериала коронавирусу

Фото: youtube.com/South Park Studios

Американский телеканал Comedy Central сообщил о выпуске эпизода анимационного сериала "Южный парк" о пандемии коронавируса, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Новая серия продолжительностью один час будет называться The Pandemic Special. Создатели проекта Трей Паркер и Мэтт Стоун рассказали, что в новой серии будет показано, как жители Южного Парка приспосабливаются к новым реалиям из-за коронавируса.

Отмечается, что новый эпизод планируют показать на Comedy Central 30 сентября. На следующий день запланирован его показ в онлайн-кинотеатре HBO Max.

"Южный парк" – американский мультсериал, существующий с 1997 года. Шоу славится своим освещением главных актуальных мировых событий. Главными героями мультсериала являются пять учеников американской начальной школы.

Ранее сообщалось, что сериал "Выжившие" о новой эпидемии представят в 2021 году. Креативный продюсер проекта Борис Хлебников отметил, что сценарист Александр Лунгин написал фантастическую драму задолго до пандемии. Распространение коронавируса началось, когда эпизодник сериала был готов, после чего его жанр превратился в драматический триллер.

