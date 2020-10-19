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Культура

17:00

Назван самый популярный дебютный сериал 2020 года на Netflix

культура

Фото: стоп-кадр из сериала "Рэтчед", 2020 год, режиссер – Р. Мёрфи, М. Аппендаль, Н.Крегг

Самым просматриваемым дебютным сериалом 2020 года на платформе Netflix стал первый сезон шоу "Сестра Рэтчед" с Сарой Полсон в главной роли, сообщает "Газета.ру".

Как рассказали в компании, премьера сериала состоялась 18 сентября и за 28 дней его посмотрели 48 миллионов пользователей. "Сестра Рэтчед" является приквелом фильма Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", который был снят по роману писателя Кена Кизи.

Ранее сообщалось, что сериал "Эпидемия" вошел в 100 самых популярных ТВ-проектов на портале IMDb. В рейтинге он поднялся с 1406-го на 72-е место. В настоящий момент "Эпидемия" является единственным российским сериалом, который входит в топ-100 рейтинга. Сообщается, что список основывается на анализе поведенческих факторов пользователей IMDb.

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