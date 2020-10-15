Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон рассказали об умеющих целоваться голливудских актерах

Фото: АР/Jordan Strauss/Invision
Актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон вспомнили актеров, с которыми они целовались во время съемочного процесса, передает издание The Independent.
Кейт Хадсон поделилась своим приятным воспоминанием со съемок картины "Почти знаменит", во время которых она поцеловалась с Билли Крудапом. По ее словам, это был самый запоминающийся поцелуй за карьеру.
Актриса также вспомнила и не самый приятный момент во время поцелуя с актером Мэттью Макконахи. Она рассказала, что неудачные дубли были на съемках фильмов "Золото дураков" и "Как отделаться от парня за 10 дней".
"Постоянно что-то происходило: то ветер, то сопли, то еще что-то. Когда мы целовались на съемках "Золото дураков", мы были в море, у нас там было крушение самолета, и у него все лицо было в соплях", – рассказала актриса.
Пэлтроу, в свою очередь, рассказала о поцелуе с Робертом Дауни-младшим на съемках фильмов из серии "Мстители". Она призналась, что во время поцелуя ее не покидало ощущение, что она целуется с братом.
"Я думала: да вы издеваетесь. Это буквально было как поцелуй с братом", – рассказала Пэлтроу.
Ранее сообщалось, что голливудская актриса Дженнифер Энистон думает о завершении карьеры. Она призналась, что мысли о смене профессии преследуют ее уже около двух лет, добавив, что к актерскому ремеслу она охладела.
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