Дрю Бэрримор рассказала о своем рецепте худения

Фото: instagram.com/drewbarrymore

Голливудская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что для роли в новом фильме сильно сбросила вес. Девушка представила фотосессию в новом облике в личном Instagram, как сообщает "Экспресс газета".

"Я усердно работаю, чтобы не стать размером с автобус. Держите дома быстрые углеводы и другую любимую еду. У меня в запасе всегда есть макароны с сыром в коробке. Я не могу без них жить", – рассказала Бэрримор.

Чтобы получить роль в новой комедийной картине, актриса за полгода сбросила 10 килограммов. Ей пришлось отказаться от слишком калорийной пищи.

Чтобы поддерживать форму, Дрю Бэрримор четыре дня в неделю занимается пилатесом и лишь изредка позволяет себе что-то из не очень полезной еды.

Ранее доктор медицинских наук Василий Генералов заявил, что переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет человеку меньше есть. По словам специалиста, это первый шаг к сбалансированному питанию и умеренному худению.

