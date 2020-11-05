В США назвали самые популярные онлайн-премьеры 2020 года

Фото: Walt Disney Pictures

Список самых популярных онлайн-релизов 2020 года составили эксперты из США, сообщает сайт "Культуромания". Рейтинг возглавил мюзикл "Гамильтон", вышедший в стрим-сервисе Disney+.

Вторую строчку заняла комедия Саши Барона Коэна "Борат 2". В октябре лента вышла в широкий прокат в России. Следующими в списке оказались фильмы "Мой шпион", "Тайлер Рейк", "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной".

Ранее фильм "Ведьмы" Роберта Земекиса собрал за выходные 119,5 миллиона рублей и стал лидером проката на территории России и СНГ. С более низкими сборами на второй строчке расположилась комедия "Дедушка нелегкого поведения" от Тима Хилла, а также мультфильм "Повелитель Драконов" Томера Ешеда.

Также российские подростки рассказали о своих любимых хоррорах. В топ вошли "Оно" (2017), "Пила", а также "Заклятие" и "Астрал".