Умер народный артист России, дрессировщик Михаил Багдасаров

Фото: vk.com/rosgoscirc

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Уточняется, что причиной смерти стал коронавирус.

Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 16 лет он поступил в цирк униформистом. После этого работал в группе дрессировщицы Маргариты Назаровой в течение 9 лет.

В 1973 году дрессировщик начал выступать с самостоятельной программой. Он работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Также он руководил аттракционом "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми, который создал в 1991 году.

В 1997 году Михаил Багдасаров получил почетное звание народного артиста России.