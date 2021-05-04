"Боец по жизни": Запашный – о смерти дрессировщика Багдасарова

Фото: YouTube/ФКП Росгосцирк

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал сообщения о смерти дрессировщика Михаила Багдасарова. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, Багдасаров был предан цирковому искусству, кроме того, он посвятил этому всю жизнь.

"Он начинал свой творческий путь как ассистент моего папы – Вальтера Запашного, поэтому мы семьями дружим всю жизнь. Я очень близок с его детьми Кариной и Артуром, а мой брат Аскольд вообще родился с Артуром в один день", – рассказал Запашный.

Он также отметил, что их семьи часто пересекались.

"Дядя Миша вырастил двух очень хороших людей, артистов и дрессировщиков – своих детей. Боец по жизни, правдоруб, никогда не боялся на собраниях начальству говорить правду", – признался гендиректор Большого Московского государственного цирка.

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.