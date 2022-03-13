Драма "Власть пса" удостоена премии BAFTA как лучший фильм

Фото: кадр из фильма "Власть пса"; режиссер - Джейн Кэмпион; производство - BBC Films, New Zealand Film Commission, See-Saw Films

Драма Джейн Кэмпион "Власть пса" удостоилась премии BAFTA как лучший фильм. В воскресенье состоялась юбилейная, 75-я церемония вручения наград.

Всего картина с актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли претендовала на 8 "бронзовых масок".

Кроме того, режиссер Кэмпион победила в номинации "Лучшая режиссерская работа".

В то же время Уилл Смит получил премию BAFTA как лучший актер за роль отца теннисисток Уильямс в фильме "Король Ричард". Ранее за эту же роль он был удостоен "Золотого глобуса", премии Гильдии актеров, помимо этого, был номинирован на "Оскар". Это первая премия BAFTA, полученная Смитом за его карьеру.

Английская актриса Джоэнна Скэнлэн победила в номинации "Лучшая женская роль". Награду ей принесла роль обратившейся в ислам женщины Мэри Хуссейн в фильме "После любви" режиссера Алима Хана. При этом американка Ариана де Бос стала лучшей актрисой второго плана за роль Аниты в "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга.

Ранее стало известно, кто проведет церемонию вручения 94-й кинопремии "Оскар". Так, ведущими станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс.

Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля. Церемония награждения лучших картин, режиссеров, актрис и актеров, а также в других номинациях состоится 27 марта.

Нововведением 2022 года станет запуск зрительской номинации за лучший фильм. Пользователи социальной сети Twitter смогут поддержать полюбившийся фильм с помощью хештега #OscarsFanFavorite.