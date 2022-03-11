Тимати призвал отказаться от музыки Макса Барских

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Тимати призвал россиян отказаться от музыки украинского исполнителя Макса Барских. Так рэпер отреагировал на заявление артиста о том, что он запрещает использовать свою музыку в РФ, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Неуважительные высказывания в отношении слушателя и тем более страны в целом считаю неприемлемым!" – заявил рэпер.

Ранее Барских заявил, что запрещает свои песни на территории РФ и разрывает контракты с российскими компаниями. Он подчеркнул, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России.

"Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков", – цитирует певца "Газета.ру".

Макс Барских обозлился на россиян после начала спецоперации на Украине. Это уже не первые негативные высказывания артиста в адрес России. Ранее он отказался возвращать россиянам деньги за отмененные концерты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

