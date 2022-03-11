Тимати призвал отказаться от музыки Макса Барских

17:33
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Тимати призвал россиян отказаться от музыки украинского исполнителя Макса Барских. Так рэпер отреагировал на заявление артиста о том, что он запрещает использовать свою музыку в РФ, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Неуважительные высказывания в отношении слушателя и тем более страны в целом считаю неприемлемым!" – заявил рэпер.
Ранее Барских заявил, что запрещает свои песни на территории РФ и разрывает контракты с российскими компаниями. Он подчеркнул, что запрещает использовать свою музыку в любом виде на территории России.
"Всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков", – цитирует певца "Газета.ру".
Макс Барских обозлился на россиян после начала спецоперации на Украине. Это уже не первые негативные высказывания артиста в адрес России. Ранее он отказался возвращать россиянам деньги за отмененные концерты.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, каких договоренностей могут достичь РФ и Украина на 3-м этапе переговоров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: